In de geschiedenisboeken! Jan Vertonghen stoot Olivier Deschacht van de troon in dit paars-wit rijtje

Jan Vertonghen mag sinds afgelopen zondag een record bijschrijven op zijn naam. De 37-jarige verdediger is de oudste veldspeler die voor RSC Anderlecht heeft gespeeld in de naoorlogse geschiedenis.

Het record stond tot voor enkele dagen op naam van Olivier Deschacht. De voormalige aanvoerder van paars-wit was 37 jaar, 3 maanden en 4 dagen toen hij voor laatst het shirt van RSC Anderlecht droeg tijdens een officiële wedstrijd.

Jan Vertonghen was afgelopen zondag op De Bosuil dan weer 37 jaar, 3 maanden en 11 dagen. En de teller blijft sowieso lopen tot het einde van het seizoen. Super Jan zette enkele weken geleden nog zijn krabbel onder een contract tot medio 2025.

Bovendien ziet het er niet snel naar uit - laat ons hopen dat zware blessures uitblijven - dat Vertonghen zal op de bank of in de tribune verzeild zal geraken. Ook op 37-jarige leeftijd is de Belgische recordinternational nog altijd één van de beste verdedigers in de Jupiler Pro League.

Om ook effectief de oudste actieve speler van Anderlecht te worden zal Vertonghen nog eventjes moeten doorgaan. Dat record staat op naam van Henri Meert. De doelman was in 1959 39 jaar en 27 dagen oud toen hij voor het laatste voor Anderlecht speelde.

Wie was de oudste speler die ooit voor RSC Anderlecht heeft gespeeld?

Leuk om weten: op de tweede plaats vinden we eveneens een doelman - en voor het grote publiek een bekende naam - terug. Filip De Wilde speelde zijn laatste wedstrijd voor paars-wit op een leeftijd van 38 jaar, 3 maanden en 4 dagen.