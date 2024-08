'KV Kortrijk wil nieuwe winger in Egypte gaan halen'

Volg KV Kortrijk nu via WhatsApp!

KV Kortrijk is op de transfermarkt nog naar een doublure voor Dion De Neve op zoek. De club is daarvoor uitgekomen bij El Ahly uit Egypte.

KV Kortrijk begon zijn seizoen in de Jupiler Pro League met 3 op 6. Na een nipte nederlaag tegen KAA Gent volgde een nipte overwinning tegen Cercle Brugge.

Er is nog versterking nodig bij de club om een scenario zoals vorig seizoen te voorkomen. De Kerels zijn nog zeker op zoek naar een doublure voor Dion De Neve.

Volgens Het Laatste Nieuws is de club in Egypte gaan zoeken. KV Kortrijk zou namelijk geïnteresseerd zijn in Karim El Debes van Al Ahly.

De 21-jarige winger ligt daar nog tot 2027 onder contract. Hij speelt er al sinds afgelopen zomer en kwam 12 keer in actie voor de club. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 250.000 euro geschat.