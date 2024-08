Union-coach Pocognoli reageert op serieuze fout van Moris

Union SG heeft geen al te beste uitgangspositie te pakken gekregen tegen Slavia Praag. De Brusselaars verloren met 3-1.

Union SG keek woensdagavond Slavia Praag in de ogen in de derde voorronde van de Champions League. De Brusselaars keerden niet terug naar België met het gehoopte resultaat.

Een heenwedstrijd verliezen is nooit leuk, en zeker niet met 3-1. De manier waarop was dubbel zo jammer. Twee keer een kopbaldoelpunt van spits Chory die 1,99m lang is en een flater van doelman Moris.

Bij de rust was het al 2-0, coach Sébastien Pocognoli heeft nog wel vertrouwen in de terugmatch. "We hebben bijgestuurd en ik heb de jongens gevraagd om te geloven in dat tegendoelpunt. Dankzij de 3-1 hebben we nog kans in de terugmatch. Er is zeker nog hoop. Iedereen gelooft er nog in", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Zonder Sykes en Burgess in de verdediging is het sowieso iets moeilijker, weet ook Pocognoli. "Ik denk dat de verdedigers alles gegeven hebben. Maar met spelers van 1m99 voorin bij de tegenstander, weet je dat het fysieke een impact kan hebben. Daaraan ontbreekt het ons een beetje op dit moment."

Over de fout van Moris wou hij ook nog wat kwijt. "Wij vragen hem om op onze middenvelders in te spelen. Dat werkt ook. We gaan daar zeker het geweer niet van schouder veranderen. We zullen die fases analyseren, maar het geheel van de wedstrijd is het belangrijkste."

"We moeten hier uit leren. De jongens hebben alles gegeven, alleen moeten we op sommige momenten de wedstrijd beter managen. Met de bal aan de voet, moesten we niet onderdoen, dat is positief", besluit hij.