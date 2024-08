Wat gaat Real Madrid nu doen? 'Bayern München zoekt toenadering tot Spaanse grootmacht om toptransfer toch deze zomer te laten doorgaan'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München wil Alphonso Davies deze zomer verkopen. Het is héél duidelijk dat de flankspeler zijn contract in Beieren niét gaat verlengen. Hallo, Real Madrid?

Alphonso Davies wordt al maandenlang gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. Meer zelfs: De Koninklijke heeft al een mondeling akkoord met de 23-jarige Canadees.

Het oorspronkelijke plan van Florentino Perez is gekend én berucht: Davies zou zijn contract tot medio 2025 bij Bayern München uitdienen en vervolgens transfervrij de overstap maken naar De Koninklijke.

Real Madrid polste de voorbije maanden bij Bayern München of een transfer deze zomer al aan de orde was, maar Der Rekordmeister hield het been stijf en vroeg ruim vijftig miljoen euro voor Davies. Tot nu.

AS weet dat Bayern München bereid is om de prijs van Davies te laten zakken tot dertig miljoen euro. De Duitse grootmacht probeerde de voorbije maanden het contract van de 53-voudig Canadees international te verlengen, maar zonder succes.

Maakt Alphonso Davies deze zomer al de overstap naar Real Madrid?

Dé vraag is nu vooral: wat gaat Real Madrid doen? Iets zegt ons dat Perez een lager bod dan de vooruitgeschoven dertig miljoen euro zal uitbrengen op de flankspeler. Maar uiteindelijk zal Davies deze zomer met zijn hebben en houden op een vliegtuig naar Spanje stappen.