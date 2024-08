Antwerp komt met bevestiging: speler niet in de selectie tegen STVV, want ... transfer op komst

Met George Ilenikhena en Jurgen Ekkelenkamp vertrokken er voorlopig nog maar twee spelers bij Antwerp. Alhassan Yusuf lijkt de volgende te gaan worden die zal gaan vertrekken bij The Great Old. Dat heeft de club nu zelf ook bevestigd.

Op dit moment is er in ieder geval nog eentje op weg naar de uitgang bij The Great Old. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou Alhassan Yusuf een transfer naar de MLS kunnen versieren. Dat werd vrijdag nog duidelijk.

Er zou ondertussen een akkoord zijn tussen Antwerp en New England Revolution voor een definitieve transfer van de middenvelder. Antwerp zal nog ongeveer 2,75 miljoen euro opstrijken. Er ligt een contract van 3,5 jaar klaar voor Yusuf.

🇺🇸🔴⚪️ Infos #RAFC :

🇳🇬 Alhassan Yusuf set to leave Royal #Antwerp FC for New England Revolution !

💰 Clubs found an agreement for the midfielder around 3M$.

✍🏼 Three years and a half contract ready.

🏥 Yusuf will have medical tests first in Europe before flying to #MLS !… pic.twitter.com/UKJZVMyDyS — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 9, 2024

Hij zal zijn medische tests afleggen in Europa, om nadien naar de Verenigde Staten te vliegen. In totaal speelde Yusuf 116 wedstrijden in het shirt van Antwerp, waarin hij vier doelpunten kon maken en zeven assists afleverde.

Antwerp komt met bevestiging

Zondag neemt Antwerp het op tegen STVV. En dan zal Yusuf niet in de selectie zitten. Dat heeft Antwerp ondertussen ook officieel weten te bevestigen in een bericht op de sociale media als het over de selectie gaat.

"Michel-Ange Balikwisha is niet wedstrijdfit en maakt geen deel uit van de selectie, net als Alhassan Yusuf die met een transfer bezig is. Bjorn Engels en Pierre Dwomoh werken individueel aan hun herstel, waarin Pierre in de laatste fase zit."