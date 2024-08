'Belgische topclub wil sterkhouder Westerlo met Anderlechtverleden wegkapen'

KVC Westerlo begon al bijzonder goed aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Lucas Stassin maakte al bijzonder veel indruk tijdens de eerste weken. Hij kan nu mogelijk nog verkassen richting een Belgische topclub.

KVC Westerlo kon moeilijk nog beter beginnen aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. De Kemphanen pakten 6 op 6 tegen Cercle Brugge en KV Mechelen. Het is duidelijk dat er voldoende scorend vermogen in de ploeg zit dit seizoen.

Een speler die al veel indruk kon maken is Lucas Stassin. De spits scoorde tegen Cercle Brugge meteen twee keer en was ook goed voor een assist. Maar kunnen de Kemphanen hun 19-jarig goudhaantje ook bijhouden?

Buitenlandse kapers op de kust

Eerder deze week werd al gesproken over buitenlandse interesse in de jonge aanvaller, maar ook vanuit de eigen competitie is er interesse in de speler van KVC Westerlo. Dat is toch alvast wat Sacha Tavolieri laat weten.

🔵Infos #KRCGenk :

🇧🇪 Lucas Stassin has been defined as one of the options to reinforce their offensive sector.

🗣️ Genkies placed the Belgian on their list & are informed of the numbers if they want to make a deal happen.

🇪🇺⚽️ #GironaFC as several clubs abroad took also… pic.twitter.com/D6jloMIMGP — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 9, 2024

Volgens de transferexpert zou KRC Genk wel wat zien in de aanvaller, want in Limburg zijn ze er op beducht dat er nog wat aanvallend geweld de club kan verlaten. En dan zou de jongeman van Westerlo een welkome versterking zijn.

Ook onder meer Girona zou volgens Tavolieri azen op de gewezen jeugdspeler van RSC Anderlecht. Op die manier kan er de komende weken nog veel gebeuren in de zaak - we houden u zeker op de hoogte uiteraard.