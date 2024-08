Club Brugge-coach Nicky Hayen voelt de druk: "Het is van moeten"

Club Brugge trekt zondagnamiddag naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen KRC Genk. Wie verliest blijft met 1 op 9 achter...

KRC Genk en Club Brugge hebben hun competitiestart gemist. Beide ploegen zitten met 1 op 6 en dus krijgen we al een belangrijke wedstrijd te zien op zondag.

Club Brugge-coach Nicky Hayen beseft het belang van de wedstrijd maar al te goed. "We zitten in een situatie dat het zondag plots van moeten is", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"We verstoppen ons niet. We willen de drie punten in Genk, maar zij zitten in hetzelfde schuitje", gaat de coach verder. "Het is logisch dat sommigen tijd nodig hebben, maar die is er niet."

Hij weet ook wat er wel moet gebeuren om terug te winnen. "We moeten terug naar de basis, het recept dat vorig seizoen gewerkt heeft tijdens de play-offs."

"Het is niet de start waarop we hadden gehoopt, maar er is zeker geen man overboord. Er is ook een duidelijk plan. Maar het werd tot nu gewoon moeizaam uitgevoerd", wil Hayen de fans nog geruststellen.