Club Brugge incasseert ferme domper voor clash met Genk

Club Brugge is met een teleurstellende 1 op 6 aan het seizoen begonnen. De regerende landskampioen wil zich dan ook graag herpakken, maar met een tripje naar Genk in het verschiet is dat niet vanzelfsprekend.

Club Brugge zal het bovendien ook in Genk zonder centrale verdediger Jorne Spileers moeten zien te rooien. Hij ontbrak vorige week ook al tegen Standard, maar zal er dus ook niet bij zijn tegen de Limburgers van Genk.

Op de persconferentie bevestigde Nicky Hayen dat Spileers er ook dit weekend niet bij zal zijn en dus niet in de wedstrijdselectie zal zitten. Een ferme domper op de feestvreugde dus voor Club Brugge, dat dringend punten nodig heeft.

"Jorne heeft ook een blessure opgelopen en zal er dit weekend dus ook niet bij zijn", aldus Hayen op de persconferentie in Heist. " Het is overigens niet het enige probleem dat ze bij Club Brugge hebben, want er zijn nog geblesseerden.

Ook Sabbe nog out

Zo is ook Kyriani Sabbe er nog altijd niet bij. "Hij zit volop in het programma, maar we gaan ook geen stappen overslaan in het programma", is Hayen daarover duidelijk. Toch geeft het de nodige kopzorgen richting het duel van dit weekend.

Ook KRC Genk begon met 1 op 6 aan het seizoen. Voor Hayen wordt het een flinke test en een nieuwe nederlaag zou de regerende landskampioen toch meteen in een kleine startdip van het seizoen gaan steken.