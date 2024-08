Genk hangt spectaculair prijskaartje rond nek van man die absoluut wil vertrekken: 'Hij heeft het hoofdstuk Genk al afgesloten'

Bilal El Khannouss pakte gisteren brons met Marokko op de Olympische Spelen. Nu kan hij zich gaan bezighouden met zijn transfer. Want er zal toch nog een aardig woordje met KRC Genk gesproken moeten worden.

El Khannouss heeft al aangegeven dat hij deze zomer KRC Genk zeker zal verlaten, maar zover is het bijlange nog niet. Er is interesse voor de 20-jarige spelverdeler, maar die schrikken telkens wanneer ze de vraagprijs van de Limburgers horen.

Voorlopig heeft Genk immers een prijskaartje van maar liefst 35 miljoen euro rond zijn nek gehangen. Dat El Khannouss een serieuze waarde vertegenwoordigt is een evidentie, maar dat bedrag lijkt overdreven. Zijn entourage wil dan ook dat Genk de vraagprijs laat zakken.

De voorbije weken was er sprake van RB Leipzig dat belangstelling zou hebben, maar daar houden ze de boot voorlopig af. De Duitse club heeft nog maar drie keer eerder een bedrag van 35 miljoen euro of meer uitgegeven. Voor Loïs Openda, Josko Gvardiol en Dominik Szoboszlai.

El Khannouss heeft hoofdstuk Genk al afgesloten

Dat El Khannouss een interessant profiel is, valt immers niet te ontkennen, maar hij is allesbehalve een afgewerkt product. Vorig seizoen liet hij in 51 matchen drie goals en acht assists optekenen. Dat is nog te weinig voor de positie waarop hij speelt.

De entourage van El Khannouss ziet een transfer dan ook in het water vallen als Genk daaraan blijft vasthouden. En met een nukkige El Khannouss is niemand gediend. De middenvelder heeft in zijn hoofd al lang beslist dat hij vertrekt.

Dimitri De Condé is echter ook niet de makkelijkste en weet elke keer het onderste uit de kan te halen bij transfers. Het worden nog lastige weken van onderhandelen om de prijs te laten zakken. En voorlopig staan ze voor die som ook niet te drummen aan de deur van De Condé...