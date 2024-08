Heel wat nieuws bij KRC Genk voor belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge: Fink hint op grote veranderingen in zijn basiselftal, ook verrassende update over Bryan Heynen

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Club Brugge. Er staat al meteen heel wat druk op voor beide ploegen, die 1 op 6 pakten. Bij Genk zal er meer ervaring in de ploeg komen.

Afgelopen weekend ging Racing Genk met 3-1 de boot in tegen OH Leuven. Er moet duidelijk wat veranderen tegen Club Brugge om niet opnieuw teleurgesteld achter te blijven.

Dat beseft ook coach Thorsten Fink. Na de wedstrijd van vorig weekend haalde hij al aan dat er meer ervaring in de ploeg nodig is, en hij lijkt zich aan zijn woord te gaan houden.

Zo lijkt het erop dat Mike Penders niet in doel zal staan tegen Club. De jonge doelman zal binnenkort officieel worden voorgesteld bij Chelsea, maar meteen één seizoen worden uitgeleend aan Genk.

"Je kunt het pas aankondigen als alles getekend is”, begint trainer Thorsten Fink bij Het Laatste Nieuws. "Het akkoord is er. Mike heeft zijn medische testen achter de rug en alles is goed gegaan."

Thorsten Fink gaat voor meer ervaring kiezen tegen Club Brugge

"Het was heel wat voor Mike deze week, al was hij op tijd terug op training. Maar we hebben ook wel ervaring nodig. Het kan dus dat er iets zal veranderen", hint hij duidelijk op een basisplaats voor Hendrik Van Crombrugge.

Ook Kos Karetsas zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer starten. "Kos is amper 16 en moet vooral van het spelletje genieten. Het is een jongen die je idealiter brengt als je 2-0 voorstaat en niet constant moet horen hoe goed hij is. Ik hoop dat ze dat in zijn omgeving beseffen."

Maar er is nog meer. El Ouahdi en El Khannouss zullen nog niet spelen. Mark McKenzie en Carlos Cuesta zijn ook nog niet beschikbaar. Wie wel in de kern zal zitten is Bryan Heynen. "Mogelijk kan hij tien minuten meedoen", klonk het nog bij Fink. Verrassend, aangezien het erop leek dat de wedstrijd te vroeg zou komen voor hem.