Union SG krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg, Pocognoli gaat roteren tegen KVC Westerlo

Union SG zal zaterdagavond afreizen naar 't Kuipje om het op te nemen tegen KVC Westerlo. De Brusselaars hebben iets recht te zetten na de Europese domper.

Woensdag verloor Union SG met 3-1 van Slavia Praag in de derde voorronde van de Champions League. Zaterdag moet de club alweer aan de bak, dit keer tegen leider KVC Westerlo.

Het lijkt erop dat coach Sébastien Pocognoli voor een aantal andere namen zal kiezen tegen de Kemphanen. "Ik kies voor spelers die me op training goede dingen laten zien en zo de ploeg van dienst kunnen zijn", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Iedereen is klaar om te presteren. Deze maand wil ik nog enkele spelers beter leren kennen, daarom is het best mogelijk dat we wat roteren. Niet met het oog op de terugmatch tegen Slavia, maar tot eind augustus wil ik nog een aantal spelers een kans geven.”

Pocognoli kijkt uit naar een leuk duel. "Westerlo levert al een paar jaar goed werk. In 1B hebben ze een goede basis gelegd en een heldere structuur uitgebouwd."

"Na twee matchen is het nog lastig om al een grondige analyse van een te team te maken en er concreet enkele dingen uit te halen, maar ze hebben hun start niet gemist. Ik verwacht een mooie wedstrijd waarbij ook Westerlo het spel gaat willen maken", besluit de coach. Nog goed nieuws voor Union is dat Lazare Amani terug fit zou zijn.