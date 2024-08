Wordt dit dé verrassing in de JPL dit seizoen? Door slimme transfers eindelijk op tijd klaar en versterkt waar het nodig was

Anderlecht speelt zaterdagavond zijn eerste thuismatch met publiek. De tegenstander heet OH Leuven en dat wordt geen eitje. In tegenstelling tot de vorige seizoenen zijn de Vlaams-Brabanders heel snel klaar met hun transferhuiswerk. En ze zijn versterkt op de plaatsen waar het nodig was.

OH Leuven kende vorig seizoen degradatiezorgen. Dat was verrassend voor al wie het grotendeel van de matchen had gezien. Leuven speelde immers geen slecht voetbal, maar het had problemen in de zone van de waarheid.

Csepregi liet er geen gras over groeien

OHL verloor in het seizoen 2023-2024 maar liefst zeven wedstrijden met het kleinste verschil. Een groot deel daarvan had anders kunnen uitdraaien indien ze vooraan wat meer slagkracht hadden gehad. OHL greep in en haalde bij Beerschot de 47-jarige Hongaar Gyorgy Csepregi weg om de nieuwe technisch directeur te worden.

En die liet het allemaal niet zolang aanslepen als de voorbije jaren. Hij pakte meteen het aanvallend compartiment aan. Met Chukwubuikem Ikwuemesi werd er bij Salernitana een nieuwe spits gehaald. Deze week rondde hij dan weer de komst van Mickäel Biron van RWDM af.

Met William Balikwisha werd er extra creativiteit weggehaald bij Standard en Birger Verstraete moet de lijm worden die het op het middenveld allemaal reguleert. De 4 op 6 bij de competitiestart werd zelfs afgedwongen zonder de meeste van die versterkingen.

Oscar Garcia zal dit seizoen dus geen reden tot klagen hebben. De Spaanse trainer wees vorig seizoen verschillende keren op het gebrek aan concurrentie in zijn groep. En op het ontbreken van scorende spelers.

Biron laatste puzzelstuk

OHL droomt er al jaren van om eens te mogen deelnemen aan play-off 1 en heeft met de Thaise bazen van King Power natuurlijk een stevige ruggesteun. Maar ook die willen geen seizoen als het vorige meer aanschouwen. Hun investeringen moeten ook eens beginnen lonen.

Dit seizoen zouden ze wel eens de revelatie kunnen worden. De kern is heel evenwichtig samengesteld. Elke positie is dubbel bezet en er is een hoop kwaliteit en ervaring toegevoegd. Met Biron lijkt het laatste puzzelstuk gelegd te zijn.

De spits brengt snelheid en doelgerichtheid met zich mee. Koppel hem aan een sterke targetspits zoals de 1m95 Ikwuemesi en je zou wel eens vuurwerk te zien kunnen krijgen...