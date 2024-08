Niet alleen nederlaag: Cercle Brugge krijgt in Molde met geweld af te rekenen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cercle Brugge verloor met 3-0 in Molde. Maar naast de nederlaag kreeg de club ook nog met andere miserie af te rekenen.

Cercle Brugge ging stevig onderuit in Molde, maar de Europese verplaatsing leverde ook iets op waar de Vereniging zich helemaal niet aan verwacht had.

Een fan van groenzwart met stadionverbod achter zijn naam slaagde erin donderdagavond de match in Milde bij te wonen in het Aker Stadion. Hij had een ticket voor het thuisvak weten te bemachtigen.

Volgens Het Nieuwsblad zorgde de man ook na de wedstrijd voor de nodige problemen. Hij zou het bestuur en het management van de club fysiek aangevallen hebben toen zijn op weg waren naar het hotel waar ze verbleven.

Cercle Brugge zette de voorbije jaren in op de fanbeleving, maar daar hoorde ook een strenger veiligheidsbeleid en de nodige stadionverboden als gevolg.

Voor de Europese thuiswedstrijd tegen Kilmarnock in de vorige ronde versoepelde groenzwart het beleid, maar het kwam tot de nodige incidenten. De daders konden geen tickets meer krijgen voor de komende Europese wedstrijden.

De sfeergroepen waren niet akkoord met de gang van zaken en organiseerden een boycot. Zondag is er overleg gepland tussen de club en de sfeergroepen om tot een oplossing te komen.