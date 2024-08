Club Brugge-coach Hayen wijst met de vinger naar zijn spelers: "Je moet leiders in je ploeg hebben"

Nicky Hayen leidde Club Brugge vorig seizoen naar de landstitel. Hij had zich de start van het nieuwe seizoen helemaal anders voorgesteld. Blauw-zwart kon nog geen enkele match winnen. Hayen wijst met de vinger naar zijn spelers.

Na een uur voetballen zat Club Brugge op rozen in Genk met een 0-2 voorsprong. Toch liep het nog helemaal fout en ging blauw-zwart met 3-2 onderuit in de Cegeka Arena. Nicky Hayen vindt dat er niet genoeg jongens opstaan om de ploeg op sleeptouw te nemen.

"Naar organisatie toe hebben we het goed gedaan, alleen moet je bepaalde leiders in je ploeg hebben, jongens die de boel in handen nemen en elkaar op scherp zetten. Daar hebben we er iets te weinig van en dan moet dat van langs de zijkant komen."

"Als je ziet hoe de jongens van Genk hun lijf en leden ervoor gooiden in de laatste vijf minuten, dat hadden wij moeten doen bij die 0-2. Je kan wel spreken van tactiek, maar je moet die wedstrijd dan op een solide manier naar je toe kunnen trekken", vindt de coach.

Daarnaast haalt hij ook een lastige situatie aan. "We hebben drie wissels noodgedwongen moeten doorvoeren. Dat is de situatie waar we in zitten. Skov Olsen en Nusa zijn jongens die op dit moment maar 60 minuten kunnen spelen. Die wissels doe je liever niet omdat zij spelbepalend zijn, maar die moet je dan wel doen. Hetzelfde voor Onyedika."

Over-mijn-lijk-mentaliteit tonen

"Er zijn jongens die een heel korte vakantie gehad hebben en ze hebben vorig jaar 60 wedstrijden gespeeld. Die zijn niet allemaal fris en dat moet je meenemen. Op een bepaald moment moet je dat wel naast je neer kunnen leggen. Bij 0-2 en nog een halfuur te gaan, dan moet je een over-mijn-lijk-mentaliteit tonen."