Fredberg mag concurrent voor Dreyer zo goed als vergeten: speler en club hebben andere verwachtingen

Jesper Fredberg is nog op zoek naar aanvallende versterkingen. Een concurrent voor Anders Dreyer mag er zeker bij. Maar de Deense CEO Sports stuit weer op de gebruikelijke problemen. Hij zal nog een wit konijn uit zijn hoed moeten toveren.

Dreyer kent een flauw seizoensbegin, net als vorig jaar. De Deense winger heeft wel excuses: hij heeft amper voorbereiding gehad na het EK en moest vervroegd terugkeren uit vakantie. Toch wil Anderlecht de concurrentie op zijn plaats opdrijven.

Die heeft hij momenteel niet. Of het moet zijn dat ze Thomas Foket een rijtje naar voren willen schuiven. Maar dat is een positie in een systeem dat hij nog niet veel gespeeld heeft. Fredberg had zijn oog laten vallen op Issiaka Kamaté, maar dat is een moeilijk dossier.

De 20-jarige rechtsbuiten van Inter zou gehaald worden om eerst te rijpen bij de Futures, maar dat ziet die zelf niet zitten. Hij wil eersteploegvoetbal. En met Dreyer voor zich zouden zijn minuten beperkt blijven.

Daarnaast doet ook Inter moeilijk, want de Italianen geloven wel in de Fransman en dus willen ze een terugkoopclausule in het contract laten opnemen, zoals Sacha Tavolieri liet weten.

Er is immers nog interesse voor Kamate. AVS Futebol SAD en CD Mirandes bekijken het dossier ook. Het lijkt erop dat Fredberg daar achter het net gaat vissen. Al heeft hij al eerder onmogelijke dossiers over de streep getrokken.