Thomas Foket is niet alleen blij met zijn transfer naar Anderlecht: "Toen dacht ik dat het gedaan was met voetballen"

Thomas Foket zat afgelopen weekend voor het eerst in de wedstrijdselectie van RSC Anderlecht. De flankverdediger is héél blij met zijn transfer naar paars-wit. En eigenlijk is hij eveneens héél blij dat hij nog profvoetballer is.

In 2017 kreeg Thomas Foket te horen dat hij met hartproblemen kampt. "In twee kleine zones van mijn hartspier was er een zuurstofgebrek. Ik dacht meteen dat het gedaan was met voetballen toen ik dat nieuws te horen kreeg."

"Pedro Brugada (hartchirurg, nvdr.) stelde me echter meteen gerust", legt Foket uit in Het Laatste Nieuws. "Al is dat relatief. Hij had het over een kleine ingreep, maar uiteindelijk blijven het wel het hart en moeten ze je borstkas openleggen."

© photonews

Amper twee maanden later stond Foket alweer op het voetbalveld. "Mijn revalidatie is inderdaad héél vlot verlopen. Iemand die z'n kruisbanden afscheurt is er erger aan toe dan ik toen was."

"Ik voetbal niet met angst", besluit Foket. "Ik stapte het ziekenhuis buiten en de chirurg zei me zelfs dat ik niet meer op controle hoefde te komen. De Franse bond eiste wel halfjaarlijks een test. Die tests waren altijd goed. Ik ga er dus van uit dat ik minder risico loop dan andere spelers.

Kan Thomas Foket zonder schrik voetballen?

Foket tekende inmiddels een contract tot medio 2027 bij Anderlecht. De Belgische recordkampioen nam de 29-jarige Brusselaar transfervrij over van Stade Reims. Het is vooralsnog wachten op zijn officiële debuut.