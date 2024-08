Antonio Nusa spreekt voor het eerst als speler van RB Leipzig én legt uit hoe Duitsers hem hebben kunnen overtuigen

Antonio Nusa heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen bij RB Leipzig. De 19-jarige Noor heeft zijn toptransfer met enkele maanden vertraging dan toch beet. Hij geeft dan ook graag toelichting bij zijn keuze.

Ik ben ongelooflijk trots om een speler van RB Leipzig te zijn én om in de Bundesliga te kunnen voetballen", valt Antonio Nusa met de deur in huis. "Ik besef dat het een grote stap is, maar ik voel me klaar voor de nieuwe uitdaging."

Nusa is er dan ook van overtuigd dat hij een rol van betekenis kan spelen in één van de topcompetities. "Leipzig heeft me overtuigd door een duidelijke visie én een duidelijk plan voor mezelf als voetballer uit te stippelen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

"Je merkt aan alles dat Leipzig een Europese topclub is", gaat de 19-jarige flankaanvaller door. "Ik speelde hier in 2021 al met Club Brugge en was onder de indruk van het trainingscentrum en van het stadion. Het geeft een waanzinnig gevoel om voor 45.000 fans te kunnen voetballen."

"Nu is het zaak om me zo snel mogelijk te integreren", besluit Nusa. "Ik kom terecht in een cool team dat de perfecte mix heeft tussen jongeren en ervaren sterkhouders. Ook de filosofie is me op het lijf geschreven: offensief, snel, sterk en met veel tegendruk."

Hoeveel betaalt RB Leipzig aan Club Brugge voor Antonio Nusa?

Die Roten Bullen betalen 28 miljoen euro voor Nusa aan Club Brugge. Die som kan via bonussen oplopen tot dertig miljoen euro. Afgelopen winter strooiden medische proeven nog roet in het eten voor Nusa en zijn transfer naar Brentford FC. Deze keer is alles wél goed verlopen.