🎥 Clement niet te spreken over arbitrage na uitschakeling in Champions League: "Er was duidelijk niets aan de hand"

Net als Union speelden de Rangers gisteren een wedstrijd in de voorronde van de Champions Leageu. De ploeg van Philippe Clement speelde thuis tegen Dynamo Kiev. De heenwedstrijd eindigde op 1-1.

Clement was niet te spreken over de arbitrage in deze wedstrijd. Volgens hem was scheidsrechter Marco Guida de belangrijkste reden waarom de Rangers verloren.

We gaan naar minuut 51 wanneer Rangers verdediger Jefté een tweede gele kaart pakt bij een 0-0 stand. Volgens de Belgische trainer sprong zijn speler gewoon veel hoger en was een tweede gele kaart overdreven.

De Rangers speelden een goede wedstrijd en hadden de bovenhand tot aan de rode kaart. “Er was duidelijk niets aan de hand. Het verlies van een belangrijke speler op zo'n moment in de wedstrijd heeft natuurlijk invloed op de wedstrijd,” aldus Clement na de wedstrijd.

Ondanks de beslissing van de scheidsrechter kan Clement trots zijn op zijn spelers. “De spelers hebben, ondanks dat ze met een man minder waren, alles gedaan om die overwinning te behalen. Ik kan hen niets verwijten.”

De Rangers spelen net zoals Union, nu in de Europa League.

😡 "The worst decision I have seen in more than 30 years in football" Philippe Clement is less than impressed with Jefte's red card as Rangers lose to Dynamo Kyiv in Champions League qualifying ⤵️ pic.twitter.com/cg2gf5Z5D0

Decision to send off Jefte is literally one of the worst calls we've ever seen....what's your thoughts?



Nonsense that VAR can't get involved in something like that. Consequences of such a bad call could literally be worth millions to us!



Referee Marco Guida has had an absolute… pic.twitter.com/q7sz0KAFr4