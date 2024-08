Geraakt Barça eindelijk af van (het loon van) Frenkie de Jong? 'Nederlandse sterspeler wordt genoemd in héél opmerkelijke deal met Engelse topclub'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona probeert al enkele transferperiodes om af te geraken van (het loon van) Frenkie de Jong. Het lijkt deze zomer eindelijk te lukken. Al is het niet de constructie die we verwacht hadden.

De Engelse media weten dat FC Barcelona en Liverpool FC over een ruildeal aan het onderhandelen zijn. Frenkie de Jong zou een verhuis naar Anfield Road maken.

Luis Diaz zou dan weer de omgekeerde beweging maken en naar Camp Nou verhuizen. Vooral laatstgenoemde ziet een verhuis naar Spanje zitten.

© photonews

De Jong moet dan weer nog overtuigd worden. De Nederlandse middenvelder is één van de grootverdieners bij Barça en in La Liga. Inleveren is voor hem géén optie.

Barcelona wil dan weer wat graag af van het contract van het jeugdproduct van AFC Ajax. Een uitgaande transfer van de Jong zou de Catalanen heel wat ademruimte geven.