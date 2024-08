Na bod van 12 miljoen euro is sterkhouder Union duidelijk over transferwens

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cameron Puertas lijkt klaar voor een transfer. Diverse clubs klopten al aan voor de sterkhouder van Union SG, maar de Brusselaars willen wel heel veel geld voor hem vangen. Nu lijkt het duidelijk wat de speler zelf wil.

Union heeft enkele dagen geleden nog een bod van twaalf miljoen euro voor Cameron Puertas afgewezen. Een Amerikaanse club toonde concrete interesse, maar CEO Philippe Bormans vond het bod klaarblijkelijk onvoldoende.

Het bod werd zonder aarzelen van tafel geveegd door Bormans, die duidelijk maakte dat Union meer verwacht voor hun sterspeler. Alleen voor een aanzienlijk hoger bedrag is de club bereid de spelmaker te laten vertrekken, weet Het Nieuwsblad.

Puertas wil vertrekken

De club staat open voor een transfer, mits de financiële voorwaarden juist zijn. Hoewel het Amerikaanse bod niet aan de verwachtingen voldeed, is er geen gebrek aan interesse in Puertas. Clubs uit Duitsland, Spanje en Saudi-Arabië hebben ook belangstelling getoond.

Rest de vraag: wordt het Sevilla, Mönchengladbach of toch nog de MLS? Als het van Cameron Puertas zélf afhangt, dan komt er snel een transfer. "De club kent mijn wensen", klinkt het kristalhelder in de krant over een mogelijke transfer.

"We willen eigenlijk allemaal hetzelfde. Hopelijk kan mijn situatie snel geregeld worden. Ik wil vertrekken", aldus de 25-jarige spelmaker. De speler geeft wel aan dat hij tot hij weg is alles zal blijven geven voor Union SG.