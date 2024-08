Puntjes op de i: Club Brugge komt met ferme update na racistisch incident

De wedstrijd tussen Standard en Club Brugge werd ontsierd door een racistisch incident. Supporters van blauwzwart brachten een racistische groet en dat was het begin van een grote hetze. Blauw-zwart komt nu met een update.

Terwijl Standard een actie hield tegen racisme vonden supporters uit de omstreden fanclub North Fanatics 2013 er niet beter op om een racistische groet te brengen. Dat leidde tot veel protesten achteraf op de hele zaak.

Club Brugge greep onmiddellijk in en deelde de nodige stadionverboden uit na de Kühnen-groet. De fanclub liet vervolgens weten dat ze stoppen met sfeeracties. Dat stond te lezen op de sociale media van North Fanatics 2013.

Ze haalden ook fors uit naar Club Brugge in een statement. Club Brugge is nu op haar website met een ferme update gekomen in de zaak. "Nadat 42 ‘supporters’ proactief uitgesloten werden voor thuismatchen van Club vond vorige week vrijdag een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van Club Brugge en het supporterscollectief North Fanatics."

"In dat gesprek werd benadrukt door Club dat er voor racisme en xenofobie geen plaats is binnen de Blauw-Zwarte familie, dat de betrokken supporters met hun actie schade berokkenden aan de Club op nationaal en internationaal vlak én dat Club elk collectief dat dergelijk gedrag toelaat of stimuleert aansprakelijk zal stellen voor de toegebrachte schade aan de Club."

Strafklacht indienen

"Daarnaast werd ook meegedeeld dat elke fan of groep die actief wil zijn of meedenken over de sfeerbeleving die voor Club zo belangrijk is - zoals sinds jaar en dag - alle mogelijke steun en medewerking zal krijgen. Daaropvolgend communiceerde North Fanatics zondag dat ze als groep ophouden te bestaan."

"Club wil benadrukken dat het op geen enkel moment één specifieke groep viseert maar dat de politionele diensten puur op basis van foto-identificatie de 42 ‘supporters’ identificeerden. Club zal tegen hen uiteraard ook een strafklacht indienen en zich burgerlijke partij stellen."