Denkey geniet belangstelling van Franse topclub: 'Topschutter staat op het punt te vertrekken'

Volgens transferexpert Rudi Galetti geniet Denkey interesse van zowel Napoli als Lille. De Franse ploeg lijkt ex-Gentenaar Jonathan David te verliezen en ziet in de Cercle-spits de ideale opvolger.

Mocht Lille toch niet de perfecte match zijn, dan kan de 23-jarige spits nog rekenen uit interesse vanuit Duitsland. Stuttgart en Freiburg zijn de grootste kanshebbers net zoals het Spaanse Real Sociedad dat voor meer informatie vroeg.

De Togolese speler heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 16 miljoen euro. Een mooie transfersom die Groen-Zwart kan krijgen voor haar spits.

Bij Cercle Brugge wist hij in 130 wedstrijden maar liefst 52 keer te scoren. Het hoogtepunt beleefde hij vorig seizoen toen hij niet alleen Europees voetbal afdwong met de Vereniging maar ook topschutter werd in onze Jupiler Pro League met 27 doelpunten.

Cercle Brugge speelt vanavond de terugwedstrijd in de derde kwalificatieronde van de Europa League. De ploeg uit Brugge moet thuis een 3-0-nederlaag weten op te halen tegen het Noorse Molde. Denkey zal alvast voor de doelpunten moeten zorgen.

