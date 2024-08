📷 OFFICIEEL Bob Peeters trots op nieuwe versterking: "Heel opgetogen dat het gelukt is"

SK Beveren heeft een extra aanwinst binnengehaald. Ze huren een Kameroense verdediger van het Armeense FC Ararat.

SK Beveren haalt Hadji Issa Moustapha (20) binnen. Hij wordt gehuurd, maar in de deal is wel een aankoopoptie opgenomen, zo laat de club op hun website weten.

“Bij Ararat slaagde hij er snel in een vaste waarde te worden in het team. Hij werd er voornamelijk opgesteld als centrale verdediger, maar werd ook geregeld als verdedigende middenvelder uitgespeeld”, klinkt het.

Zijn cijfers zijn knap. Hij scoorde vier keer en gaf ook drie assists in 42 wedstrijden. “Moustapha heeft een bijzonder interessant profiel”, vertelt general manager Bob Peeters.

“Hij is snel en beschikt over een gezonde portie agressiviteit. Bovendien is hij sterk aan de bal en zeer kopbalsterk. Allemaal redenen waarom we hem graag aan onze kern wilden toevoegen. Ik ben dan ook zeer opgetogen dat ons dat gelukt is!”