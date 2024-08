📷 OFFICIEEL OH Leuven schuift ex-pion van KAA Gent door naar A-kern

OH Leuven heeft Owen Jochmans een contract gegeven tot 2026. Hij maakt vanaf nu ook integraal deel uit van de A-kern.

Owen Jochman blijft tot 2026 bij OH Leuven. Hij zette er zopas een handtekening onder een nieuwe overeenkomst met de club.

“Zijn jeugdopleiding doorliep Jochmans zowel in onze Academy als die van KAA Gent, maar hij keerde in 2022 terug naar onze club”, klinkt het bij de club.

Hij maakte twee seizoenen deel uit van de U23, maar schuift nu helemaal door naar de A-kern. “Daarnaast kwam hij ook al enkele keren uit voor de nationale jeugdteams. We zijn als club heel fier om hem langer bij ons te hebben!”

De speler zelf is enorm opgetogen voor deze volgende stap in zijn carrière. “Ik voel me goed in deze club en kom met iedereen goed overweg.”

Jochmans heeft duidelijk een bijzondere band met OH Leuven. “Enorm blij dat ik de kleuren van de club van mijn hart nog twee jaar langer mag vertegenwoordigen!”