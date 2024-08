Jesper Fredberg heeft goede zaken gedaan, maar nu moet hij aan de serieuze dossiers beginnen

Jesper Fredberg had beloofd dat hij "offensief" zou zijn op de zomerse transfermarkt. We zijn half augustus en de supporters wachten nog steeds op de transfer die hen zal doen mijmeren.

RSC Anderlecht heeft weer een mooie zet gedaan, deze keer op donderdag: Mathias Jorgensen is officieel paars-wit en heeft geen euro gekost. Indrukwekkend, voor een speler met meer dan 100 Premier League-wedstrijden, 36 interlands voor Denemarken en met tonnen ervaring.

"Zanka", zoals hij genoemd wordt, is wat Fredberg en Riemer vaak kansen noemen die je moet grijpen; zo kwam vorige zomer Kasper Schmeichel bij RSCA terecht, met een optimaal resultaat.

Maar dit seizoen lijkt Fredberg dit soort voorzichtige deals iets vaker te sluiten dan hij had beloofd. We herinneren ons nog: na het seizoen 2023-2024, dat eindigde op een teleurstellende 3e plaats (teleurstellend in de vorm van het einde van het seizoen, niet zozeer absoluut gezien), had de sportdirecteur beloofd dat hij "aanvallend" zou zijn.

Anderlecht transfereert goed, maar weinig

Gratis komst van Ludwig Augustinsson (een terugkeer in zijn geval), Thomas Foket en Zanka; aankoop van Jan-Carlo Simic die potentieel veel kan opleveren, maar nog steeds een jong talent is dat moet worden ontwikkeld. Op dit moment kan nog niets echt beschouwd worden als een "aanvallende" transfer.

© photonews

Deze vier aanwinsten zijn per definitie goede aankopen, want het zijn vier spelers die kunnen vechten voor een basisplaats of er zeker van zijn, of duidelijk de concurrentie en de competitie in de kern kunnen verhogen.

Hoe zag Anderlecht er vorige zomer op dit moment uit? Precies op 15 augustus kwam Mats Rits binnen: laten we de schok niet vergeten die destijds werd veroorzaakt door de komst van deze voormalige lieveling van Jan Breydel. Maar voordat Rits kwam, waren ook Luis Vazquez, Louis Patris en Kasper Dolberg al gearriveerd.

© photonews

Achteraf bleek alleen de laatste een groot succes, maar voor Patris, Vazquez, Lonwijk en Flips die in juli arriveerden, had RSCA de portemonnee getrokken. Louis Patris werd gezien als een groot talent en zijn komst was op papier een goede zet.

De beperkte successen van Patris, Vazquez, maar ook Lonwijk en Flips die in juli arriveerden, zullen de supporters doen relativeren: snel spelers kopen betekent niet per se goed inkopen, integendeel. Maar afgelopen zomer verwachtte niemand een drukke transferperiode... om uiteindelijk op het laatste moment namen als Thomas Delaney, Kasper Schmeichel en natuurlijk Thorgan Hazard te zien arriveren.

Deze keer heeft Fredberg grote verklaringen afgelegd en zal hij onder druk staan. De tot nu toe gerealiseerde besparingen doen vermoeden dat hij achter de schermen iets opvallenders aan het voorbereiden is. Anderlecht heeft een doelman nodig, dat is zeker, maar ook een spelmaker en mogelijk een vleugelspeler. Als Jesper Fredberg offensief blijkt te zijn voor deze drie cruciale posities, zal het Anderlecht-publiek overtuigd zijn...