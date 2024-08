Niet meer opgeroepen, maar... spits denkt nog steeds dat hij Rode Duivels kan helpen: "Gezien mijn statistieken..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Christian Benteke is niet meer opgeroepen sinds maart 2022 bij de Rode Duivels. En hoewel de 33-jarige aanvaller zijn situatie perfect begrijpt, heeft hij nog niet zijn laatste woord gezegd.

Het is al meer dan twee jaar geleden dat Christian Benteke geselecteerd werd voor de Rode Duivels. De 33-jarige aanvaller werd voor het laatst opgeroepen voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Ierland en Burkina Faso in maart 2022, maar heeft Domenico Tedesco nog nooit ontmoet.

De spits van D.C. United in de MLS begrijpt zijn situatie volledig, maar heeft nog niet zijn laatste woord gezegd. In een interview met Nieuwsblad zei hij: “Zolang ik speel, beëindig ik zelf nooit mijn carrière als international. Ik ken mijn situatie en ik vind het geen probleem dat ik niet geselecteerd word."

"Maar ik weet ook hoe het werkt. De pers zet druk voor sommige spelers, het publiek wil bepaalde spelers zien. Dat beïnvloedt een coach. Je mag vijftig doelpunten maken, maar daar kijkt niemand naar, omdat men nieuwe spelers wil zien.”

"Op basis van de cijfers zou ik nog steeds opgeroepen kunnen worden voor het nationale team. Maar als het gaat over leeftijd, nieuwe generatie, is het normaal om nieuwe spelers te willen zien."

Negen speeldagen voor het einde van de reguliere fase staat D.C. United slechts op de dertiende plaats (van 15) in de oostelijke conferentie, maar heeft slechts twee punten achterstand op de negende plaats die recht geeft op de play-offs. "Ik wil me kwalificeren voordat ik met vakantie ga. En nee, ik hoef niet elke keer ongeduldig op de selectie te wachten om te weten of ik erbij zit," besloot Benteke, hopend op heimelijk een laatste kans tijdens de Nations League.