Wedstrijd van de laatste kans? Hayen vertelt of hij ontslag krijgt bij nederlaag tegen Antwerp

Club Brugge heeft zijn competitiestart helemaal gemist. En dan wordt onmiddellijk naar de trainer van dienst gekeken.

Club Brugge speelt zondag tegen Royal Antwerp FC. Hier en daar is te horen dat het wel eens de laatste wedstrijd van Nicky Hayen als trainer bij blauwzwart kunnen zijn.

Met een 1 op 9 achter je naam en een verloren Supercup lijkt de fantastische landstitel die Nicky Hayen vorig seizoen pakte in het Jan Breydelstadion voor velen al vergeten.

Eerder deze week was al te horen dat voorzitter Bart Verhaeghe dit seizoen al drie keer in de kleedkamer zou gepasseerd zijn nu de resultaten dit seizoen uitblijven. Volgt er een ontslag bij een nederlaag tegen The Great Old?

Op zijn persconferentie laat Hayen weten dat dit helemaal niet het geval is. “Of er sprake is van garanties of een ultimatum? Neen. Daar is niet over gesproken geweest”, citeert Het Laatste Nieuws de Brugse trainer.

“Er wordt heel negatief geschreven, maar in werkelijkheid is niet alles negatief. Stap voor stap moeten we weer beter worden. Maar de resultaten moeten ook volgen. We proberen het objectief te bekijken, maar de realiteit is natuurlijk hoeveel punten je hebt.”