Besnik Hasi haalt uit naar arbitrage: "Staat dat in het reglement?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen blijft achter met 2 op 12 en dat zorgt ervoor dat het humeur van Besnik Hasi week na week naar beneden gaat. De coach wil versterkingen. Tegen Anderlecht had zijn ploeg trouwens meer verdiend, maar hij keek in eigen boezem én... naar de arbitrage.

Hasi zat er zwaar mee in zijn maag dat zijn ploeg op voorsprong kwam, maar die nog voor de rust weggaf op twee stilstaande fase. "Het enige gevaar dat zij creëerden kwam er op corners", zei hij ferm. "In de omschakeling waren wij veel beter. Ze hadden heel veel problemen met onze looplijnen", aldus de ex-Anderlecht-coach.

"Wij laten hen in de wedstrijd komen door die stilstaande fases. De eerste kwam er na een blok dat werd gezet. Dat gebeurt steeds meer. De tweede was kinderlijk hoe wij daar verdedigden."

Maar over die twee had hij wel nog wat te vertellen. Die viel immers diep in blessuretijd van de eerste helft. "Eerst en vooral vond ik vier minuten extra al te veel, maar soit... Het werden er uiteindelijk zes. Toen ik uitleg vroeg, kreeg ik als antwoord 30 seconden hier, 30 seconden daar..."

"En ook dat de scheidsrechter niet de eerste helft kon affluiten terwijl er net een corner was gevallen. Staat dat in het reglement? Ik weet het niet hé, maar ik denk van niet."

Hasi zag zijn jongens echter nog te veel kansen de nek omwringen. "De tweede helft hadden wij controle. Die kans van Julien (na een slechte inspeelpass van Verschaeren, nvdr.), daar had hij veel beter mee moeten doen. Sommige wissels hebben zich laten zien, anderen zullen meer moeten doen."