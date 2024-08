Genk en Fink verslikken zich bijna in Beerschot: "Dit hadden we niet verwacht"

Racing Genk is er in geslaagd om de drie punten mee te nemen uit Beerschot. Al werden het drie felbevochten punten want RC Genk won met 3-4 van Beerschot.

Genk begon als beste ploeg aan de partij maar moest na iets meer dan 5 minuten wel achtervolgen na een doelpunt van Henderson. Uiteindelijk kon Genk nog voor de rust het tij keren door met 1-3 naar de kleedkamer te gaan maar in het slot werd het nog spannend toen Genk met 10 viel en het 3-4 werd.

"De 6/6 tegen Brugge en nu was nodig", vertelde Genk-speler Zakaria El Ouahdi achteraf aan de verzamelde pers. "Het geeft ons wat motivatie voor de toekomst. We domineerden hen. Op het openingsdoelpunt na hadden we altijd een doelpunt voor op hen", aldus El Ouahdi.

Steuckers de nieuwe ster?

Voor Jarne Steuckers werd het een wedstrijd met doelpunt, assist en pre-assist. Klaar om de rol over te nemen van Bilal El Khannouss als ster van de ploeg? "Ik doe gewoon mijn best, wat komt, komt", bleef hij bescheiden.

"Maar met El Khannouss spelen zorgt wel voor een enorme kwaliteitsinjectie van voetballend vermogen. Hij weet wanneer er best versneld of vertraagd wordt. Met goede voetballers spelen, zorgt ervoor dat je zelf ook beter wordt."

Fink: "Veel videomateriaal"

Tot slot was er nog de persconferentie met Genk-trainer Thorsten Fink, die tijdens de wedstrijd niet alleen door het warme weer aan het zweten was: "We hadden het moeilijk met Beerschot, we hebben veel videomateriaal om te analyseren. Ik had niet verwacht dat het zo'n lastige wedstrijd zou worden", beloot de Duitser.