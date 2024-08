KV Mechelen-supporters krijgen met wat uitdagingen te maken voor de thuiswedstrijd tegen Anderlecht

KV Mechelen bereidt zich voor op de thuiswedstrijd tegen Anderlecht. De steun van de supporters zal welkom zijn voor de thuisploeg.

Ze duimen in Mechelen voor een talrijke opkomst van de geelrode aanhang die de ploeg naar een resultaat moet schreeuwen Achter de Kazerne. Eerst moeten die fans dan wel in het stadion geraken. KV Mechelen laat via sociale media weten dat er nog altijd wegenwerken aan de gang zijn aan de wegen rond het stadion.

De mobiliteit is sowieso een heikel thema rond het AFAS-stadion. Wie met de wagen naar Mechelen gaat, kan beroep doen op één van de beschikbare parkings. Voorts dient er rekening mee gehouden te worden dat de Kerkhoflei en de Kleine Nieuwedijkstraat langs de kant van de Caputsteenstraat anderhalf uur voor de aftrap afgesloten wordt.

Mobiliteitsproblemen in Mechelen

Pas vanaf dat tijdstip verdwijnt dan wel de knip aan de Kleine Nieuwedijkstraat, waardoor er daar wel kan doorgereden worden. Wie dat voordien doet, krijgt een boete. Voorts worden verplaatsingen met de gratis shuttledienst of met de fiets of te voet aanbevolen. De aftrap van KV Mechelen - Anderlecht vindt plaats om 20u30.

๐Ÿšง ๐–๐ž๐ ๐ž๐ง๐ฐ๐ž๐ซ๐ค๐ž๐ง ๐ซ๐จ๐ง๐ ๐ก๐ž๐ญ ๐ฌ๐ญ๐š๐๐ข๐จ๐ง - update ๐Ÿšง



Op de wegen rondom het stadion wordt er nog steeds gewerkt. Om vanavond vlot tot het stadion en onze omliggende parkings te geraken check je best onze website.



๐Ÿ”— https://t.co/OcP4QU2UOp#mijnclubonzedroom pic.twitter.com/1Yp7KNPGGZ — KV Mechelen (@kvmechelen) August 17, 2024

De thuisploeg kruist de vingers dat alle fans tijdig in het stadion geraken, want het heeft de steun van iedereen broodnodig. KVM heeft in de eerste drie speeldagen een 2 op 9 gescoord en vooral het aanvalsspel laat nog te wensen over. Op de vijfde speeldag wacht een bezoek aan Antwerp, er moeten dus punten gepakt worden.

Hasi rekent op steun supporters

Besnik Hasi heeft al laten weten dat hij hoopt op een ouderwetse KV Mechelen - Anderlecht. "Ik hoop dat we onze supporters direct kunnen meenemen in de wedstrijd zodat we samen alles kunnen geven. We hebben hun massale steun nodig."