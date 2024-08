Vidarsson maakt opvallende vergelijking over KAA Gent: "Vraag maar aan Marc Coucke"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent probeert een totaal nieuw project uit de grond te stampen. Voorlopig gaat dat moeizaam, met vallen en opstaan.

Nu Sam Baro de touwtjes helemaal in handen heeft bij KAA Gent wil de club een totaal nieuwe weg inslaan. Al is het ondertussen al meer dan duidelijk geworden dat dit niet in 1, 2, 3 helemaal klaar zal zijn.

Dat beseft ook sportief manager Arnar Vidarsson heel erg goed. Een ploeg echt op punt stellen, dat heeft tijd nodig. En dat is vaak precies wat men in het voetbal niet heeft, want iedereen verwacht direct resultaat te zien.

Hoeveel tijd KAA Gent nodig heeft, daar is hij heel erg duidelijk over. “Eerlijk? Een volledig seizoen. Eigenlijk drie mercato's”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Er zijn mensen die mij aanspreken en zeggen: 'Dat kan toch niet zo lang duren, Arnar?' Wel…”

Vidarsson maakt graag de vergelijking met RSC Anderlecht. “Vraag maar aan Marc Coucke hoe moeilijk het is om een club te vormen naar jouw DNA en visie. Hoelang zijn ze in Anderlecht al bezig sinds de laatste titel? Ze hadden verschillende coaches, sportief directeurs, héél veel transfers. En ze hebben de titel nog steeds niet kunnen pakken.”

Vidarsson wil echter dat het vooruitgaat, ook dit seizoen al. “Voor alle duidelijkheid: wij willen proberen om er zo snel mogelijk te staan. AA Gent is een topclub. Wij moéten presteren op lange én korte termijn. We hopen eind september verder te staan.”