Analist kritisch ondanks leidersplaats: "Baart zorgen - dat heeft Anderlecht dringend nodig"

Na vier speeldagen staat RSC Anderlecht (verrassend) op kop in de Jupiler Pro League met 10 op 12. Volgens Peter Vandenbempt moet er toch nog wel wat gebeuren bij de hoofdstedelingen om écht een kanshebber te worden dit seizoen.

Tegen KV Mechelen speelde RSC Anderlecht alweer geen topwedstrijd, maar er werd wel andermaal gewonnen. Met dank ook aan een prima keepende Colin Coosemans, die andermaal van belang was in de zege.

"Het zegt veel dat Colin Coosemans de uitblinker was van Anderlecht in Mechelen. Niet dat paars-wit de overwinning gestolen heeft, wel puurde het maximaal rendement uit heel weinig kansen", aldus Peter Vandenbempt.

En hij gaat verder in zijn analyse bij Sporza: "Een aantal zaken zullen de ploeg wel zorgen baren. Vooral de tien minuten na rust waarin Anderlecht overlopen werd en geen bal meer kon bijhouden", vindt de man van de radio.

10 op 12 mooi meegenomen

"En bovenal: het totale onvermogen - zeker tot minuut 75 - om voetballend aan kansen te komen." Hij verwijst daarbij naar Verschaeren die zijn topniveau zoekt en ook naar Leoni. En dus moet er volgens hem ook wat gaan bijkomen.

"Het lijkt me dat Anderlecht nood heeft om dominante, bepalende middenvelders te halen voor de transfermarkt sluit. In afwachting daarvan zullen ze zeggen: 10 op 12, dat is mooi meegenomen." Benieuwd wat er de komende weken nog gaat bijkomen.