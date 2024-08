Alle Napolitaanse troefkaarten liggen op tafel: 'Napoli wacht op groen licht van Chelsea om transfer van Lukaku - en we geven de details mee - af te ronden'

SSC Napoli wil de transfer van Romelu Lukaku liever vandaag dan morgen afronden. De Italianen wachten op groen licht van Chelsea FC. Het voorstel ligt namelijk op tafel...

Romelu Lukaku heeft al langer een akkoord met SSC Napoli op zak. Meer zelfs: Big Rom heeft zijn woord gegeven aan Antonio Conte en luistert zelfs niet meer naar andere aanbiedingen. Dat heeft Aston Villa mogen ondervinden.

Er ligt bij Partenopei een driejarig contract klaar voor Lukaku. De aanvaller moet inleveren ten opzichte van zijn contract bij Chelsea FC, maar is bereid om dat te doen als dat betekent dat hij opnieuw een stabiele thuis kan vinden.

© photonews

Ook het voorstel van Napoli is héél duidelijk. Sky Sports weet dat Chelsea eveneens akkoord is met een transfersom 25 miljoen euro en vijf miljoen euro aan bonussen. Enig probleem: Napoli wil huren met verplichte aankoopoptie.

De reden voor die keuze heeft een naam: Victor Osimhen. Een huurcontructie met verplichte aankoopoptie zorgt ervoor dat Napoli extra tijd koopt om een oplossing te vinden voor de Nigeriaanse aanvaller.

Wanneer ronden Chelsea FC en SSC Napoli de transfer van Romelu Lukaku af?

De bal ligt in het kamp van Chelsea. Napoli is klaar om de transfer af te ronden, maar de Londenaren hopen nog steeds op een onmiddellijke transfer én snel geld. Al zal de huurconstructie wél doorgaan indien Osimhen in de laatste uren van de zomermercato nog steeds in Napels zit.