Bijna 2 maanden na het EK zijn de Belgische voetbalbond en Tedesco nog steeds in het ongewisse

Domenico Tedesco blijft de bondscoach van de Rode Duivels tot aan de wedstrijden in september in de Nations League. Maar de Raad van Bestuur wacht nog steeds op een evaluatie van de bondscoach.

Over 10 dagen zal Domenico Tedesco zijn selectie bekendmaken voor de Nations League-wedstrijden in september. Dit is een langverwachte terugkeer anderhalve maand na de teleurstelling van Euro 2024. Een teleurstelling die vooral in de manier van spelen zat en niet zozeer in het resultaat, wat de Belgische fans sterk ontstemde.

Men wist dat de Duits-Italiaanse trainer na het EK nog steeds aan het roer zou staan. Zijn werk wordt nog steeds zeer gewaardeerd, hij wordt gesteund door zijn groep en beleefde zijn eerste grote toernooi. De KBVB en een groot deel van het publiek zagen Euro 2024 dan ook als een overgangstoernooi.

Toch werd er wel een evaluatie van het werk van Tedesco verwacht en Het Nieuwsblad meldt ons deze dinsdag dat bijna 50 dagen na het einde van het EK deze evaluatie nog steeds niet heeft plaatsgevonden. De Raad van Bestuur is hier bijzonder ontevreden over.

De volgende selectie staat namelijk al heel snel voor de deur en dus zou de noodzakelijke evaluatie vóór 30 augustus moeten plaatsvinden. Dit is de datum waarop Tedesco vanuit Tubeke een persconferentie zal houden om zijn spelerslijst bekend te maken. Peter Willems, CEO Sport van de KBVB, verzekert dat de federatie "eraan werkt".

© photonews

Vertrek van Vercauteren?

Deze algehele evaluatie zal natuurlijk niet meteen tot de conclusie leiden dat het vertrek van Domenico Tedesco noodzakelijk is. Om de eerder genoemde redenen, zowel sportief als puur pragmatisch: het is onmogelijk voor de KBVB om zo snel te schakelen... of om de ontslagvergoeding te betalen terwijl het contract van de bondscoach loopt tot 2026.

Het geval van Franky Vercauteren is echter anders. Het contract van de technisch directeur loopt eind 2024 af en het is bekend dat Vercauteren verlangt naar zijn partner en hun dochter die vastzitten in Rusland. Er lijkt geen oplossing in zicht te zijn waardoor hij zich in België met zijn gezin kan vestigen, wat Franky Vercauteren dwingt tot frequente en vervelende verplaatsingen.

Bovendien heeft Vercauteren geen buitensporig salaris... en zou hij zijn vergoeding zelfs in 2025 moeten verlagen als hij zou verlengen. Met andere woorden, dat is zeer onwaarschijnlijk. Bijgevolg is een vervroegd vertrek ook een mogelijkheid. Tijdens dit alles heeft Jelle Schelstraete, die tijdens het EK in de schijnwerpers stond door een interview met de pers te geven, zijn functie al verlaten.

Kortom: aan de vooravond van een nieuwe campagne van de Rode Duivels is er nog veel werk aan de winkel... en het lijkt erop dat de federatie haar huiswerk niet heeft gedaan tijdens de zomer. Het belooft een interessante terugkeer te worden. Tedesco zal naar verwachting een selectie presenteren die aanzienlijk verschilt van de spelerskern die op 1 juli door Frankrijk werden uitgeschakeld. Wordt vervolgd...