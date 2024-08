Comeback in de maak: 'Manchester City staat op het punt om een oude bekende te contracteren'

Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Pep Guardiola zijn goedkeuring gegeven voor een mogelijke terugkeer van Ilkay Gündogan naar Manchester City. De Duitse middenvelder vertrok afgelopen zomer transfervrij naar FC Barcelona, maar een terugkeer naar zijn voormalige club lijkt nu bespreekbaar.

Gündogan staat voor een belangrijke beslissing over zijn toekomst. Naast het aanbod van Manchester City heeft hij ook voorstellen ontvangen van clubs uit Saudi-Arabië en Qatar.

Bij Manchester City was de Duitser sinds 2016 een vaste waarde onder Guardiola. Hij speelde ruim 304 wedstrijden voor de Citizens en scoorde daarin 60 keer. Met vijf Premier League-titels en een Champions League-trofee kan de voormalig aanvoerder terugkijken op een indrukwekkende periode bij de club.

Er gingen al geruime tijd geruchten dat Gündogan wilde vertrekken bij Barcelona. Afgelopen zaterdag zat hij niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Valencia, waarin Barça met 1-2 won.

🚨🔵 Understand Pep Guardiola has already approved Ilkay Gündogan’s return to Manchester City.



Pep wants Gündo back as talks are now taking place with his camp, first contact made yesterday.



Decision up to Gündogan as he has proposals also from Saudi/Qatar; Man City, on it. pic.twitter.com/7jdk9l6WiD