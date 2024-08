Heeft Yari Verschaeren echt het karakter om kapitein van Anderlecht te zijn? "Eerlijk gezegd, het is angstaanjagend..."

Anderlecht heeft zondag gewonnen van KV Mechelen (1-3). De prestatie van Yari Verschaeren als kapitein van Paars-wit werd uitgebreid besproken bij RTL Sports.

RSC Anderlecht is uiteindelijk niet in de val van KV Mechelen gelopen en heeft zich zaterdag weten te handhaven Achter de Kazerne (1-3).

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn bij de Brusselaars, die nog enkele hiaten moeten opvullen. Met name op het gebied van animatie in het spel.

De vorm van Yari Verschaeren als aanvoerder van Anderlecht, is momenteel een van de grote zorgen. Heeft hij echt de kwaliteiten van een aanvoerder?

Dit is de vraag waarop de voormalige Anderlecht-speler Silvio Proto heeft geprobeerd antwoord te geven, op de set van "Dans le vestiaire", een programma van RTL Sports.

"Als je hem vergelijkt met Zetterberg... Oh mijn god, dat is eng," begint hij. "Maar hij komt ook nog altijd terug van een blessure en we moeten hem wat tijd geven. Maar eigenlijk had KV Mechelen wel twee doelpunten moeten maken op twee assists van Verschaeren. Als hij niet de uitstraling heeft, waarom hebben ze de band dan niet aan Leoni gegeven? Op het veld zie je dat hij degene is die schreeuwt. Verschaeren heeft niet de persoonlijkheid om aanvoerder te zijn."