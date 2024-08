Geen terugkeer naar Standard: 'Voormalige Rouchespeler verlengt contract bij huidige club'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alpaslan Özturk werd genoemd als een mogelijke versterking voor Standard Luik. Maar uiteindelijk heeft hij een nieuw contract getekend in Turkije.

Tien jaar nadat Alpaslan Özturk Standard verliet om zijn geluk te beproeven in Turkije. Heeft de Belgisch-Turkse verdediger inmiddels 151 wedstrijden in de Süper Lig op zijn naam staan.

Özturk die in België is opgeleid, speelde het afgelopen seizoen voor Pendikspor. Hij kwam daar transfervrij terecht na een mislukte periode bij Galatasaray.

Bij Pendikspor speelde hij 22 wedstrijden, maar na afloop van het seizoen liep zijn contract af, wat zijn toekomst onzeker maakte.

Onlangs werd gemeld in Playsport dat Özturk met Standard aan het onderhandelen was voor een mogelijke terugkeer. Een ervaren versterking, die het huis kent en niets kostte: het was een plausibele piste voor Ivan Leko.

Maar het zal niet gebeuren, want Alpaslan Özturk heeft uiteindelijk zijn contract bij Pendikspor verlengd, waar hij dus minstens nog een seizoen zal spelen. Dat maakte de Turkse eersteklasser deze week bekend.