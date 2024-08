Pro League wil grotere bevoegdheid om hooliganisme aan te pakken: "Vragende partij om de wet op de privacy aan te passen"

Na het incident met Gustaf Nilsson in Club Brugge-Antwerp is het debat over het wangedrag van een deel van de supporters in de Jupiler Pro League weer brandend actueel. Pro League-CEO Lorin Parys kondigt alvast aan dat er in de toekomst nog strenger zal gecontroleerd worden.

Parys vindt het een goed teken dat de clubs zich zelf uitspreken tegen het gedrag van hun supporters en dat er streng wordt opgetreden. Club Brugge bande bijvoorbeeld zelf al de mannen die zich misdroegen in Standard. Maar er moet preventief gewerkt worden en het gebrek aan grondige fouillages aan de ingang door de stewards blijft een probleem. Zij kunnen de stadionverboden niet controleren. "We hebben de overheden in dit land gevraagd om ons meer fouilleringsbevoegdheid te geven", aldus Parys bij Sporza. "Bovendien zouden supporters met een stadionverbod zich op een elektronische manier moeten melden bij een politiekantoor tijdens een wedstrijd, zodanig dat er geverifieerd kan worden dat iemand effectief het stadion niet betreedt." "We werken ook aan een nieuw kader om met biometrie te kunnen werken, om snelle toegangscontroles mogelijk te maken en te weten wie er in het stadion zit. Natuurlijk zijn we ook vragende partij om de wet op de privacy aan te passen." "Zo kunnen we stewards bijvoorbeeld een lijst geven met foto's van supporters met een stadionverbod, waardoor zij die sneller kunnen herkennen en de toegang kunnen weigeren."