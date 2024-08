Bob Madou spaart overheid én buurtbewoners niet in update over stadiondossier van Club Brugge: "Er wonen een paar duizend mensen in die buurt. Zestien zijn tegen..."

Club Brugge is het wachten stilaan beu. Het blauw-zwarte stadiondossier zit voor de zoveelste keer in de koelkast. Bob Madou geeft tekst en uitleg bij de stand van zaken.

Club Brugge wacht ondertussen voor de zoveelste keer op een groen licht om te bouwen aan een hypermoderne voetbaltempel op de huidige Jan Breydelsite. Ook Bob Madou is de vertraging stilaan beu.

"Sinds 2006 is Club Brugge vragende partij om ergens 150 miljoen euro te investeren voor een moderne voetbalaccomodatie", aldus de CEO van blauw-zwart bij DAZN. "Maar het blijkt niet te lukken."

© photonews

Madou wikt en weegt zijn woorden dan ook niet. "We dienden een aanvraag in met 42 adviezen en iedereen was akkoord. Stad Brugge, coalitie, oppositie, Vlaamse overheid,… Iedereen was akkoord en we kregen een vergunning."

"Een aantal mensen zijn tegen de nieuwe stadionplannen", gaat Madou verder. "Er wonen een paar duizend mensen in die buurt, hé. Er zijn er zestien tegen die onze vergunning betwisten. Op een dossier van duizend pagina's staan twee zaken die ze niet oké vinden. Dus onze vergunning is niet uitvoerbaar."

Wanneer kan Club Brugge het nieuwe stadion bouwen?

"Vervolgens herzien we onze vergunning, passen we die punten aan en dienen we de aanvraag opnieuw in. Of er contact is met die zestien personen? Iedereen heeft het recht om ergens niet akkoord mee te zijn."

"Het frustrerende is de systematiek van onze rechtsgang", besluit Madou. "We zitten in een soort loop. En nu moeten we opnieuw wachten op een uitspraak over onze vergunning. En we weten niet wanneer die uitspraak zal komen. Maar dat is België, hé."