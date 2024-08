Christian Brüls doet boekje open over uitzichtloze situatie bij Zulte Waregem

Christian Brüls leek op weg naar de uitgang bij Zulte Waregem. Hij dacht echter dat de situatie helemaal gekeerd was na het vertrek van Vincent Euvrard, maar dat bleek niet zo te zijn.

Brüls moest na vorig seizoen een nieuwe werkgever zoeken, maar toen de trainer vertrok had hij gehoopt dat alles toch nog goed zou uitdraaien. “Ik beken dat ik blij was toen onze vorige coach (Vincent Euvrard, red) de club verliet en naar Dender trok, want ik kreeg onder hem niet zoveel speelkansen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Met de nieuwe coach Sven Vandenbroeck had hij snel een positief gesprek. “De manier waarop hij de zaak wou aanpakken, sprak me aan. Ik had echt zin om opnieuw te starten, maar enkele dagen later kwam de clubleiding langs en kreeg ik te horen dat ze me om financiële redenen wilden laten gaan.”

Vorige week was te horen dat Essevee geen toekomst meer zag voor Brüls en dat een transfer de enige oplossing was. “Voor mij was er nooit sprake van een transfer. Eind vorig seizoen heb ik wel gezegd dat ik een vertrek zou overwegen, indien de toenmalige coach zou blijven.”

Toen Euvrard vertrok leek alles weer in orde. “De directie ziet dat anders, hoewel zij vorig seizoen nooit aangaven dat ik moest vertrekken. Twee weken na dat eerste gesprek kreeg ik ook te horen dat ik niet mee op stage mocht en ook geen oefenduels zou mogen afwerken.”

Ontgoocheld is Brüls niet, enkel heeft hij geen kans gekregen om zich in de voorbereiding te tonen aan andere clubs. “Ik begrijp de beslissing van de club. Dat gebeurt nu eenmaal in profvoetbal en je moet dit accepteren.”