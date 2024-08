Trainer van Zulte Waregem zegt hoe het nu zit met Christian Brüls

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Challenger Pro League gaat dit weekend van start. Dat zal evenwel zonder Christian Brüls bij de West-Vlamingen zijn.

Christian Brüls ligt nog tot midden 2025 onder contract bij Zulte Waregem, maar voorlopig zal de speler, die volgens Transfermarkt nog 150.000 euro waard is, niet in actie komen.

Dat bevestigt ook trainer Sven Vandenbroeck in een interview met Het Belang van Limburg naar aanleiding van de competitiestart dit weekend in de Challenger Pro League.

Nochtans is hij één van de weinige ervaren pionnen in de spelerskern van Essevee “Toch houd ik bij mijn selecties momenteel geen rekening met Brüls”, is Vandenbroeck heel erg duidelijk.

“Christian gaf al vroeg aan open te staan voor een vertrek en ook de club denkt er zo over. Voorlopig is hij nog steeds hier, maar tot nader order komt hij dus niet in aanmerking voor een wedstrijdselectie.”

Of er concrete aanbiedingen zijn voor de ondertussen 35 jaar geworden Brüls is momenteel niet geweten. Het is dan ook uitkijken wat er gebeuren zal op het einde van de zomermercato en Brüls nog niet vertrokken zou zijn.