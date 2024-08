Is er een kink in de kabel? 'Chelsea en Napoli gaan uiteen zonder akkoord over transfer van Lukaku'

De transfer van Romelu Lukaku naar SSC Napoli is nog steeds niet rond. De Italianen hoopten vandaag een akkoord te bereiken, maar die poging is mislukt.

De soap is nog steeds niet voorbij. SSC Napoli hoopte vandaag een akkoord te vinden over de transfer van Romelu Lukaku. Maar dat is niét gelukt.

De voorbije dagen werden de onderhandelingen tussen Chelsea FC en Partenopei intenser. De partijen hebben de tafel inmiddels verlaten. Zonder akkoord.

Nochtans was Napoli van plan om in te binden. In de plaats van een huurtransfer met verplichte aankoopoptie waren de Italianen toch van plan om mee te gaan in een onmiddellijke en definitieve transfer.

Napoli wil in totaal 30 miljoen euro voor Big Rom betalen. In twee delen. Chelsea ging niét akkoord met de transfersom én niét akkoord met de splitsing van het bedrag.

Wat gaat Romelu Lukaku verdienen bij SSC Napoli?

Voor Lukaku ligt nog steeds een contract tot medio 2027 klaar in Napels. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht kan er 6,5 miljoen euro verdienen. Maar gaat de transfer er überhaupt nog komen?