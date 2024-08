Stefan Mitrovic, fan van Rode Ster, had liever in de heksenketel van Partizan Belgrado gespeeld met KAA Gent

De fans van Partizan Belgrado zijn bekend om hun passie en het vurig aanmoedigen van hun spelers. KAA Gent zal er echter geen hinder van ondervinden donderdagavond en dit vindt Stefan Mitrovic spijtig.

Thuiskomen voor Stefan Mitrovic

Stefan Mitrovic, de centrale verdediger van KAA Gent, komt donderdagavond thuis. Hij is namelijk geboren in Belgrado, maar kwam nooit uit voor Partizan. Hij had nochtans graag in een vol stadion gespeeld met zijn KAA Gent.

“Belgrado is mijn thuisstad. Er hadden anders veel mensen in de tribune gezeten voor mij, vrienden en familie", liet Mitrovic optekenen tegenover Het Nieuwsblad. "Ik vind het jammer, omdat we als voetballers toch liefst voor een publiek spelen. Ik vind het geen voordeel. Oké, supporters hier maken een geweldige sfeer maar wij spelen in België in uitwedstrijden ook voor volle stadions. We zouden erop voorbereid zijn. Ik heb liever een vol stadion.”

Het wordt een lastige wedstrijd

Normaal gezien zou Mitrovic op de bank hebben plaatsgenomen, maar door de afwezigheid van Watanabe gaat hij waarschijnlijk in de basis starten. KAA Gent ziet absolute sterkhouder uitvallen voor het levensbelangrijke duel tegen Partizan Belgrado

Hij kent de tegenstander goed en waarschuwt zijn ploeggenoten voor onderschatting. "Ze hebben sterke individuele kwaliteiten, maar ze zijn nog op zoek. Partizan zit in een transitieperiode. Ze hebben een nieuwe trainer, veel nieuwe spelers. Maar er is beterschap merkbaar. En het blijft een grote club hier. Hun laatste wedstrijd, in de voorronde van de Europa League tegen Lugano, hadden ze door kunnen gaan. Het wordt een lastige match”,

Partizan is beter dan Silkeborg

“Het is een stevige ploeg, die uit de voorronde van de Champions League komt. In vergelijking met Silkeborg is Partizan individueel sterker. Krachtiger ook, met veel loopvermogen, sterker ook in een-op-eenacties op de flanken. Ze kunnen een blok vormen. Het wordt een moeilijke wedstrijd maar we geloven in onze kansen”, sluit Mitrovic hoopvol af.

Stefan Mitrovic moet ook wel hoopvol zijn want anders zal dit niet in dank worden afgenomen door zijn familie en vrienden. Mitrovic is namelijk een voormalige jeugdspeler en fan van Rode Ster Belgrado.