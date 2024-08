OFFICIEEL: Weer straf onderhandeld van Genk: dit zijn de cijfers rond de transfer van Galarza

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk en Matias Galarza, dat kon niet meer goedkomen. De Argentijn was zonder toestemming naar zijn land afgereisd en wilde niet meer terugkomen omdat hij niet aardde in België. Genk vond een akkoord met CA Tallares en Dimitri De Condé deed zijn naam van sterke onderhandelaar weer eer aan.

Het is nu officieel: de Argentijnse club CA Talleres is de nieuwe werkgever van Matias Galarza. KRC Genk ontvangt 3,5 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder, plus 40% van de transfersom bij een eventuele toekomstige doorverkoop, weet Het Nieuwsblad.

De oplossing kwam op de laatste dag van de Argentijnse zomertransferperiode tot stand. Galarza, die twee jaar geleden voor 6 miljoen euro van Argentinos Juniors naar Genk verhuisde, speelde 56 wedstrijden voor de Belgische club.

Ondanks zijn onbetwiste talent wist de emotionele Argentijn echter nooit zijn draai te vinden in Limburg en ontbrak het hem aan discipline, zowel op als naast het veld.

Aan het begin van deze transferperiode trok Galarza de aandacht van de traditionele club Boca Juniors. Hij uitte zijn wens om te vertrekken door aanvankelijk niet meer op de club te verschijnen en later zelfs terug te keren naar zijn thuisland, ondanks een doorlopend contract bij Genk tot midden 2026.

Dit resulteerde in een impasse, waaruit beide partijen donderdag een uitweg vonden. Galarza heeft bij Talleres een contract voor vier seizoenen getekend.