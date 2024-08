Onthuld: Anderlecht deed bod, maar voorzitter van de club weigerde pertinent en geeft nog sneer na

Uit Mexico komt er nieuws gewaaid dat Anderlecht interesse had in Fidel Ambriz, een 21-jarige verdedigende middenvelder. De voorzitter van de club onthulde dat en gaf meteen ook aan dat hij het bod pertinent geweigerd heeft.

Ambriz is een stevige Mexicaanse middenvelder van FC Léon. Zijn marktwaarde staat nu al op 4,5 miljoen euro, maar Jesper Fredberg moet daar flink onder gezeten hebben als we de uitspraken voor voorzitter Jesus Martinez mogen geloven.

Er was contact met Anderlecht, maar een akkoord kwam er niet. "Zij zijn het type club dat heel goedkoop spelers wil kopen en hen voor exhuberante prijzen wil verkopen aan andere Europese clubs", aldus Martinez.

Dat Anderlecht na Niklas Dorsch weer naar een verdedigende middenvelder keek, geeft wel aan dat ze zich ook op die positie nog willen versterken.

Nochtans hebben ze daar Mats Rits, maar die is in de opbouw niet altijd even secuur. Jesper Fredberg wil ook concurrentie voor de verdedigende middenvelder, want die heeft hij momenteel niet.

Ook met Augsburg kwam Anderlecht niet tot een akkoord over Dorsch. Het geeft nogmaals aan dat Fredberg momenteel met heel beperkte middelen moeten werken.