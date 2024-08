Hasi in de wolken na eerste driepunter op het veld van Antwerp: "Had schrik dat het geloof weg was"

De kop is er af voor KV Mechelen. Na 5 speeldagen hebben ze hun eerste wedstrijd kunnen winnen. Dat deden ze niet in hun makkelijkste wedstrijd, op het veld van Antwerp.

"Verdiende overwinning"

KV Mechelen voetbalde aardig mee op de Bosuil tegen een Antwerp dat her vooral liet gebeuren en aanvallend zeer weinig tegenover Malinwa kon zetten. "Het was dan ook een verdiende overwinning", opende KVM-trainer Besnik Hasi op de persconferentie achteraf.

Hij nuanceerde wel meteen die uitspraak: "Als we over 60 minuten voetbal spreken, tot het uitvallen van Ngoy. Op het einde moesten we rekenen op een zeer sterke Ortwin de Wolf in doel om ons recht te houden", vervolledigde hij zijn statement.

Hasi had na 52 minuten al 2 van zijn 3 wisselmomenten moeten opgeven door blessures van Van Cleemput in de eerste helft en van Ngoy in de tweede helft. Dat was allesbehalve een hulp in de slotfase: "Aanpassen werd lastig tijdens de wedstrijd in het laatste halfuur. Ik had nog slechts één wisselmoment waardoor schakelen moeilijk was", oordeelde Besnik Hasi.

Geloof

Is de trein van KV Mechelen nu dan toch vertrokken na slechts twee gelijke spelen op 4 wedstrijden? "Als we volgende week tegen Charleroi niets pakken, is dit ook voor niets geweest. Weet je waarvoor die punten zo belangrijk zijn? Om het geloof niet te verliezen."

"De spelers zijn niet op stage geweest, dat was wellicht te duur. Dan zijn er nog goede spelers vertrokken ook nog eens. Daarom had ik schrik dat het geloof verloren zou zijn maar dat is intact gebleven. We hebben ons eindelijk beloond voor het goede spel, dat hadden we eerder moeten doen", besloot Hasi.