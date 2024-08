Het gaat hard: Standard troeft buitenlandse topclubs af voor gewilde verdediger

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard Luik is bezig met het versterken van hun verdediging en kijkt momenteel naar David Affengruber als mogelijke vervanger voor Nathan Ngoy. De Belgische verdediger maakt de overstap naar Luton Town.

Volgens Sacha Tavolieri waren er al eventjes gesprekken gaande tussen Standard en de vertegenwoordigers van Affengruber. De Oostenrijker wordt beschouwd als een serieuze optie om de leegte op te vullen die Ngoy achterlaat, maar er is op dit moment nog geen definitief akkoord bereikt.

David Affengruber speelde afgelopen seizoen voor het Oostenrijkse Sturm Graz. Daar speelde hij in zijn carrière al 126 wedstrijden en wist daarin tien keer te scoren.

Engelse interesse afgetroefd

Sinds juli zit hij zonder club nadat zijn contract in Oostenrijk niet werd verlengd. Een meevaller voor Standard dat zo geen transfersom moet betalen. Met de financiële onzekerheden in het achterhoofd is dit een enorme meevaller voor de Rouches.

© photonews

Volgens Transfermarkt heeft de 23-jarige Oostenrijker een waarde van vier miljoen euro. Een speler met veel potentieel. De piste wordt ondertussen steeds heter en concreter, zo klinkt het bij diverse bronnen.

En de verdediger heeft nochtans ook nog andere opties, maar hij zou Sclessin gaan verkiezen boven een avontuur bij het Engelse Queens Park Rangers. De komende dagen mag een en ander geofficialiseerd verwacht worden.