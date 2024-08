Na twee jaar in de 'hel' is hij in België klaar om opnieuw te schitteren: "Heb alles veranderd"

Het is er op dit moment niet aan te zien, maar Bosko Sutalo heeft twee helse jaren achter de rug, gekenmerkt door blessures. De Kroatische centrale verdediger heeft zijn aanpak veranderd, heeft goede lessen getrokken uit zijn avontuur in Italië en hoopt nu zijn beste niveau terug te vinden in Luik.

Bosko Sutalo is bij Standard aangekomen om zichzelf opnieuw te lanceren, na twee jaar lang geplaagd te zijn door blessures bij Dinamo Zagreb. Tijdens een persconferentie op vrijdag keek de Kroatische verdediger terug op deze moeilijke periode in zijn carrière die hij hoopt definitief achter zich te laten.

"Ik heb twee moeilijke jaren in Zagreb meegemaakt. Maar in het leven moet je daar niet bij stilstaan, je moet vooruitgaan. Er zijn ups en downs, het was een moeilijke periode bij Dinamo en ik voelde dat ik iets moest veranderen. Leko en Fergal belden me, ik zei tegen hen dat ik me goed voelde en klaar was."

Ik vroeg me af wat ik kon veranderen (...) en ik heb alles veranderd"

"Het was moeilijk tijdens die twee jaar van herhaalde blessures, ik kon niets doen. Ik vroeg me af wat ik kon veranderen, ik heb veel gewerkt met een mental coach, en ik heb alles veranderd toen ik hier aankwam. Sindsdien heb ik geen problemen meer."

Sutalo heeft zich goed geïntegreerd in de Luikse ploeg. Mede dankzij Marko Bulat, zijn landgenoot en langdurige teamgenoot, zowel bij Dinamo als in het nationale beloftenteam. Maar zelfs zonder de aanwezigheid van de aanvallende middenvelder, zou de 24-jarige speler onder de indruk zijn geweest van de interesse van de Rouches.

Nieuwe kans in carrière

"Je weet het nooit, maar ja, ik denk dat ik ook zonder Leko en Bulat zou zijn gekomen. Standard is een grote club, in een goede competitie, beter dan de Kroatische competitie. Zelfs als we de clubs vergelijken. Standard is een zeer grote club in België."

"Op dit punt in mijn carrière, na twee jaar blessureleed en weinig spelen, vond ik het een uitstekende kans. Ik kan zeggen dat dit een nieuw begin is voor mijn carrière."