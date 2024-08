Woorden van voetbalbond over Thibaut Courtois zijn duidelijk: "Klinkt als een definitief afscheid"

Thibaut Courtois kondigde deze week aan dat hij niet meer voor de Rode Duivels zal spelen, zolang Domenico Tedesco bondscoach is van de nationale ploeg.

“Door in 2023 de groep in de steek te laten verspeelde hij zijn laatste krediet”, is Nico Dijkshoorn in Het Nieuwsblad heel erg duidelijk over de gang van zaken. “Daarna word je als team nooit meer 'een lekker stel.'”

De columnist vindt dat Courtois zijn momenten vakkundig heel erg verkeerd kiest. “De mededeling dat hij onder Tedesco niet meer voor De Rode Duivels zal spelen, doet wat potsierlijk aan. Het is namelijk Tedesco zelf die al lang heeft besloten dat Courtois onder zijn leiding nooit meer zal keepen.”

Door weg te gaan uit de selectie heeft Courtois daar zelf voor gezorgd. “Precies daar zette Courtois een streep door het belangrijkste in een teamsport: samen lachen, samen knokken, samen winnen.”

Volgens Dijkshoorn is de reactie van de Belgische voetbalbond heel erg duidelijk. “Zij gaan ervan uit dat Courtois nooit meer voor de Rode Duivels uitkomt”, gaat hij verder.

“Op X schrijven zij: ‘We willen Thibaut bedanken voor de prachtige momenten met de Rode Duivels en we wensen hem veel geluk in de toekomst.’ Dat klinkt als een definitief afscheid.”