Hattrickheld bij Chelsea en Rode Duivel kampt opnieuw met blessure

Chelsea heeft zondagmiddag zijn eerste overwinning van het seizoen in de Premier League behaald met een overtuigende 2-6 zege op het veld van Wolverhampton Wanderers. Roméo Lavia was niet opgenomen in de selectie vanwege een lichte hamstringblessure.

Het was Nicolas Jackson die Chelsea al na twee minuten op voorsprong zette door doelman José Sá te verslaan. Matheus Cunha bracht Wolves na een half uur spelen weer op gelijke hoogte. Kort daarna bewees Cole Palmer zijn klasse door Chelsea opnieuw op voorsprong te brengen. In de blessuretijd van de eerste helft zorgde spits Jørgen Strand Larsen voor de 2-2. In de tweede helft was het de beurt aan Noni Madueke om te schitteren. De Engelse aanvaller beleefde een fenomenale wedstrijd door binnen het kwartier een loepzuivere hattrick te scoren. Nieuwkomer João Félix besliste op het einde van de wedstrijd nog de eindscore door de 2-6 te scoren. De Wolves konden zo nog geen punten pakken in de Premier League. Na een uitstekende wedstrijd tegen Manchester City was er geen Romeo Lavia te bespeuren bij de Blues. De Rode Duivel had last van een lichte hamstringblessure. Als voorzorgsmaatregel werd de speler aan de kant gehouden. Team!



⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/VK96I4dZ3j — Noni Madueke (@NoniMadueke_) August 25, 2024 That'll do. #CFC | #WOLCHE pic.twitter.com/Ac2zcXdRzx — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2024